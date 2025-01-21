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В США рассказали о «болезненных ударах», нанесенных проукраинским республиканцам

WE: проукраинские республиканцы лишились главенствующих позиций в конгрессе США
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Depositphotos

Проукраинской части Республиканской партии был нанесен серьезный удар в связи с уходом конгрессменов Майкла Маккола и Майка Тернера с постов председателей в комитетах палаты представителей США. Об этом сообщило издание Washington Examiner (WE).

«Республиканская партия перекраивает комитеты <...>, и ее проукраинская фракция в палате представителей [США] пропустила ряд болезненных ударов», — говорится в материале.

По словам журналистов, до сих пор Киев имел союзников из числа республиканцев в трех важнейших комитетах нижней палаты американского конгресса. Речь идет о Майкле Макколе, возглавлявшем комитет по иностранным делам, и Майке Тернере, занимавшем пост председателя комитета по разведке. Третьим союзником Украины является Майк Роджерс — глава комитета по вооруженным силам.

«Роджерс — единственный из троицы, кто сохранил свой пост», — подчеркивается в статье.

Из публикации следует, что теперь комитетом по иностранным делам и комитетом по разведке руководят конгрессмены Брайан Маст и Рик Кроуфорд. Как отметили обозреватели, эти парламентарии голосовали против последнего на данный момент пакета помощи Киеву от Вашингтона.

Ранее новый президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке помощи Украине.

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