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Генпрокуратура запретила работу чешской НПО в России

ГП признала нежелательной чешскую организацию, помогавшую СБУ и ГУР
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Мария Девахина/РИА Новости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной работу на территории России чешской неправительственной организации Compelson s. r. o., помогавшей СБУ и ГУР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

«Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Compelson s. r. o. (Чешская Республика)», — сообщили в пресс-службе ГП.

Compelson s. r. o. создана в 1993 году и занимается программным обеспечением, позволяющим получать доступ к информации на электронных устройствах. По данным российской генпрокуратуры, эта чешская НПО предоставила бесплатный доступ для своих программ украинским спецслужбам.

До этого Генпрокуратура потребовала конфисковать активы украинской алкогольной компании Bayadera Group. По данным правоохранителей, за 2022–2024 годы Bayadera Group направила на поддержку военных формирований Украины свыше $1,8 млн (порядка 185 млн рублей).

Ранее русские хакеры атаковали крупнейших производителей алкоголя на Украине.

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