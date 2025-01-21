В ХАМАС выразили надежду на поддержку со стороны РФ

ТАСС: ХАМАС надеется на поддержку РФ в вопросе соблюдения соглашения по Газе

Палестинское движение ХАМАС рассчитывает на поддержку российских властей в вопросах, касающихся соблюдения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и восстановления анклава. Об этом рассказал представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми, пишет ТАСС.

Как он сказал, ХАМАС воспринимает РФ как дружественное государство.

«Она может стать партнером для нашего народа в секторе Газа в будущем, помогая ему восстанавливать страну и оказывая дипломатическое и политическое давление на Израиль, чтобы он уважал достигнутое соглашение», — подчеркнул аль-Каддуми.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Боевые действия были приостановлены в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением.

В тот же день члены ХАМАС, выполняя свою часть сделки, освободили трех заложниц. Речь идет о людях, взятых в плен в ходе нападения палестинского движения на Израиль в октябре 2023 года.

20 января еврейское государство выпустило из местных тюрем 90 палестинских заключенных. На свободу вышли 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

Ранее в ХАМАС рассказали, когда освободят вторую партию заложников в рамках соглашения с Израилем.