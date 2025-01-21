Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ХАМАС выразили надежду на поддержку со стороны РФ

ТАСС: ХАМАС надеется на поддержку РФ в вопросе соблюдения соглашения по Газе
close
Ahmed Zakot/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС рассчитывает на поддержку российских властей в вопросах, касающихся соблюдения соглашения о прекращении огня в секторе Газа и восстановления анклава. Об этом рассказал представитель движения в Иране Халед аль-Каддуми, пишет ТАСС.

Как он сказал, ХАМАС воспринимает РФ как дружественное государство.

«Она может стать партнером для нашего народа в секторе Газа в будущем, помогая ему восстанавливать страну и оказывая дипломатическое и политическое давление на Израиль, чтобы он уважал достигнутое соглашение», — подчеркнул аль-Каддуми.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Боевые действия были приостановлены в рамках соглашения между Израилем и палестинским движением.

В тот же день члены ХАМАС, выполняя свою часть сделки, освободили трех заложниц. Речь идет о людях, взятых в плен в ходе нападения палестинского движения на Израиль в октябре 2023 года.

20 января еврейское государство выпустило из местных тюрем 90 палестинских заключенных. На свободу вышли 78 жителей Западного берега реки Иордан и 12 жителей Восточного Иерусалима.

Ранее в ХАМАС рассказали, когда освободят вторую партию заложников в рамках соглашения с Израилем.

Все новости на тему:
Война в Газе
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами