На Западе раскритиковали фон дер Ляйен за обращение к Трампу

Ирландский журналист Чей Боуз изобличил презрение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, несмотря на поздравительное обращение к инаугурации. Об этом Боуз пишет в социальной сети X.

В обращении к Трампу глава Еврокомиссии заявила, что «с нетерпением» ждет совместной работы с Трампом и его новой администрацией.

«Хватит врать. Ты и все остальные в брюссельском Четвертом рейхе безусловно презираете Трампа и Маска», — пишет Боуз.

До этого президент США Дональд Трамп по ошибке назвал Испанию страной БРИКС.

Политик добавил, что не видит в объединении БРИКС угрозы для Соединенных Штатов, но планирует ввести стопроцентные пошлины против стран, входящих в организацию. 30 ноября 2024 года Трамп в соцсети Truth Social предупредил страны БРИКС, что если они откажутся от доллара в пользу собственной валюты, то столкнутся со стопроцентными пошлинами.

Ранее сообщалось, что Трамп ни разу не упомянул Россию и Украину в своей инаугурационной речи.