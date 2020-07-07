«Америка останется одинокой»: Трамп вывел США из ВОЗ

Конгресс Соединенных Штатов получил уведомление от главы Белого дома Дональда Трампа о том, что страна официально вышла из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Как указал на своей странице в Twitter американский сенатор-демократ Роберт Менендес, это решение ударит по жителям США.

«Конгресс получил уведомление, что президент Соединенных Штатов официально вывел США из ВОЗ в разгар пандемии. Это решение не защитит жизни и интересы американцев — оно оставит американцев больными, а Америку — одинокой», — отметил сенатор.

Трамп в ходе пресс-конференции 29 мая заявил, что США больше не будут сотрудничать с ВОЗ.

Свое решение он объяснил тем, что организация не провела требуемые Вашингтоном реформы. Средства, предназначенные ВОЗ, как рассказал президент США, будут перенаправлены на нужды здравоохранения по всему миру.

«Мы прекращаем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения, которая работает по приказам Китая», — сказал американский лидер.

Рвать отношения с ВОЗ во время пандемии коронавируса COVID-19 не является хорошей идеей, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Разрывать отношения с ВОЗ в такой непростой момент в мире — это, конечно, недальновидно и абсолютно неправильно», — приводит слова парламентария «Интерфакс».

При этом решение Вашингтона негативно скажется и на самой ВОЗ, поскольку США являлись крупным спонсором организации.

«Но я думаю, что найдутся страны, которые будут вести более прагматичную политику и со своей стороны в какой-то мере компенсируют ВОЗ потерянные доходы», — спрогнозировал депутат.

Кроме того, он назвал этот шаг Трампа попыткой «переложить ответственность» с американских властей за широкое распространение пандемии в США и огромное количество смертей.

«Я думаю, что США понесут большой политический урон от этого шага», — выразил уверенность член нижней палаты российского парламента.

В январе ВОЗ публично высоко оценивала Китай за быструю реакцию на распространение в стране коронавируса нового типа COVID-19, за то, что Пекин «немедленно» предоставил генетическую карту вируса и работал открыто.

Однако спустя полгода, как пишет Associated Press, выяснилось, что представители ВОЗ испытывали разочарование задержками в предоставлении информации, необходимой для борьбы с распространением вируса.

По данным журналистов, КНР фактически опубликовала генетическую карту коронавируса лишь спустя неделю после того, как три разные правительственные лаборатории полностью расшифровали необходимую информацию.

Причиной тому, пишет AP, стали жесткие меры контроля над информацией и конкуренция в системе общественного здравоохранения Китая. Агентство указывает, что ВОЗ могла одобрительно отзываться о Китае с целью получить больше информации от правительства.

По этим данным, в частном порядке чиновники ВОЗ еще 6 января во время еженедельной встречи отмечали, что Китай не предоставляет достаточно сведений, чтобы оценить насколько эффективно вирус распространяется от человека к человеку, или какие риски он ставит для других стран мира, что в конечном итоге обошлось потерей времени.

Тогда же американский эпидемиолог, работающая с коронавирусной инфекцией в ВОЗ, Мария ван Керхов заявила: «Мы получаем минимальную информацию. <…> Очевидно, что этого недостаточно, чтобы правильно планировать [действия против инфекции]».

Вскоре американские законодатели внесли в сенат законопроект, предполагающий введение санкций в отношении Китая из-за пандемии.

Согласно документу, ограничительные меры будут введены, если КНР «не предоставит полный отчет по вспышке эпидемии». В частности, речь идет о событиях, которые непосредственно послужили причиной начала пандемии.

Один из авторов законопроекта — сенатор-республиканец Линдси Грэм — уверен в попадании вируса в США из-за «обмана» со стороны Коммунистической партии Китая. По его мнению, Пекин должен допустить международных экспертов в уханьскую лабораторию для проведения расследования.

В ответ на это замглавы министерства иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что Пекин сожалеет об использовании «рядом политиков» кризиса с коронавирусом для «шельмования» Китая.

Со своей стороны, глава МИД России Сергей Лавров призвал не политизировать тему коронавируса и действия ВОЗ по борьбе с инфекцией.

Дипломат отметил, что хронология событий, напротив, говорит, что ВОЗ действовала эффективно. Он призвал концентрироваться на конкретных мерах по недопущению распространения заболевания и минимизации ущерба.