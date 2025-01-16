Во Франции заявили, что ВС страны тайно провели учения по вводу войск на Украину

Вооруженные силы Франции осенью прошлого года провели секретные учения для подготовки на случай ввода войск на Украину. Об этом пишет французский портал Intelligence Online.

В статье сказано, что на секретном полигоне в течение нескольких дней проводились учения «по оперативной подготовке», в которых были задействованы «боевики спецназа, операторы БПЛА и кибербойцы французской армии». По информации портала, в ходе маневров под названием «Персей» все силы Командования наземных специальных миссий (CAST) вызвали для проверки личного состава и техники. В учениях приняли участие 3,2 тыс. военнослужащих. Маневры прошли на территории, «топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева».

Как говорится в публикации, Франция «реализовала сценарий интервенции на Украину, направленный на сдерживание прорыва России из Белоруссии».

На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном развертывание войск западных стран на Украине.

Ранее сообщалось, что страны Запада обсуждают отправку военных на Украину в случае перемирия.