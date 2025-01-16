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Во Франции заявили, что ВС страны тайно провели учения по вводу войск на Украину

IO: Вооруженные силы Франции провели секретные учения по вводу войск на Украину
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Vadim Ghirda/AP

Вооруженные силы Франции осенью прошлого года провели секретные учения для подготовки на случай ввода войск на Украину. Об этом пишет французский портал Intelligence Online.

В статье сказано, что на секретном полигоне в течение нескольких дней проводились учения «по оперативной подготовке», в которых были задействованы «боевики спецназа, операторы БПЛА и кибербойцы французской армии». По информации портала, в ходе маневров под названием «Персей» все силы Командования наземных специальных миссий (CAST) вызвали для проверки личного состава и техники. В учениях приняли участие 3,2 тыс. военнослужащих. Маневры прошли на территории, «топография которой аналогична излучине Днепра к северу от Киева».

Как говорится в публикации, Франция «реализовала сценарий интервенции на Украину, направленный на сдерживание прорыва России из Белоруссии».

На этой неделе украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном развертывание войск западных стран на Украине.

Ранее сообщалось, что страны Запада обсуждают отправку военных на Украину в случае перемирия.

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