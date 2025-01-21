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Трамп подписал первые указы и поручения

Трамп отдал первые поручения после вступления в должность президента
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал первые указы и распоряжения о назначении в администрацию и о флаге. Они опубликованы на сайте Белого дома.

Он предложил свои кандидатуры в сенат, а также назначил исполняющих обязанности руководителей различных госструктур.

Кроме того, Трамп подписал распоряжение, обязывающее, чтобы флаги над правительственными зданиями никогда не приспускались во время инаугурации президента. Таким образом, 20 января флаги больше приспущены не будут.

Церемония инаугурации республиканца на пост 47-го президента США проходила в ротонде Капитолия. Впервые за 40 лет она проходила не на открытом воздухе на ступенях Капитолия США.

Во время выступления политик ни разу не упомянул Россию и Украину, хотя во время предвыборной кампании обещал остановить украинский конфликт сразу после вступления в должность.

Ранее Трамп заявил, что мощь США остановит все войны.

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