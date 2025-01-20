Раскрыты детали меню инаугурационного обеда Трампа

Меню инаугурационного обеда Дональда Трампа будет включать крабовые котлеты, стейк из говядины и яблочный десерт. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным журналистов, обед начнется с подачи Chesapeake Crab Cake — крабовой котлеты с соусом из томатов, маринованными овощами и травяным маслом. Основным блюдом станет рибай-стейк из ангусской говядины с трюфельным соусом, брокколи рабе и картофельным гратеном. На десерт же будет подан террин из яблок с мороженым из сметаны и соленой карамелью.

К каждому блюду будут подобраны вина из разных уголков США: Шардоне из Вирджинии, Каберне Совиньон из Калифорнии и игристое из Нью-Мексико. Этот традиционный обед станет частью праздничного мероприятия, посвященного инаугурации 47-го президента США.

До этого сообщалось, что стоимость званого ужина Трампа в Национальной галерее США перед его инаугурацией превысила $200 млн. Воскресный ужин Трампа при свечах стал самым дорогим подобным мероприятием в мире.

20 января 2025 года Трамп возвращается в Белый дом. 47-й президент США вовсю готовится к новому, второму сроку. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

Ранее на церковной службе с Трампом заметили главу TikTok и Илона Маска.