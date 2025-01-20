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Байден встретил Трампа у Белого дома

Байден встретил Трампа у Белого дома перед его инаугурацией

Уходящий президент США Джо Байден встретил заступающего на пост Дональда Трампа у Белого дома перед его инаугурацией. Трансляцию происходящего ведет NBC.

Байден приветствовал Трампа и его супругу Меланию вместе со своей женой Джилл. Также вице-президент США Камала Харрис с супругом Дугласом Эмхоффом поприветствовали преемника Харрис Джеймса Дэвида Вэнса и его жену. Стороны встретились под сводами так называемого Северного портика, после чего они проведут совместное чаепитие в Голубом зале Белого дома.

После этого Трамп и Вэнс принесут присягу в Ротонде Конгресса США из-за похолодания до -11°C. Инаугурация не проходила в этом помещении с 1985 года.

До этого телеканал CNN сообщил, что Байден оставит прощальное письмо Трампу перед уходом с поста. Современная традиция предполагает, что уходящий лидер оставляет новому лидеру письмо в Овальном кабинете. Отмечается, что Трамп также оставлял записку Байдену, когда покидал пост в 2021 году. Отмечается, что содержание послания так и не было раскрыто, однако источник CNN назвал письмо Трампа «очень щедрым».

Ранее сторонники Трампа выстроились в большую очередь на церемонию инаугурации.

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