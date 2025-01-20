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Саудовская Аравия не приняла окончательного решения о присоединении к БРИКС

В Саудовской Аравии заявили, что все еще оценивают приглашение вступить в БРИКС
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Saudi Press Agency/Reuters

Саудовская Аравия не приняла окончательного решения о присоединении к БРИКС. Об этом заявил министр экономики и планирования королевства Фейсал аль-Ибрагим в интервью Bloomberg.

«Нас пригласили присоединиться к БРИКС так же, как в прошлом приглашали участвовать в других многосторонних платформах. Исторически сложилось так, что мы всегда тщательно оцениваем все аспекты, прежде чем принять решение. Сейчас находимся в середине этого процесса», — сказал министр.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого власти Таиланда приняли приглашение БРИКС присоединиться к объединению в качестве страны-партнера.

23 декабря помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия получила подтверждения от ряда стран о готовности стать партнерами БРИКС, и этот статус будет присвоен с 1 января. По его словам, идею поддержали Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

Ранее в Бразилии определили приоритеты председательства в БРИКС.

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