Бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили мечтает вовлечь республику в прямой конфликт с Россией, однако у нее это не получится. С таким заявлением в беседе с газетой «Взгляд» выступил грузинский политолог Петрэ Мамрадзе.

Он подчеркнул, что война с Россией является для Зурабишвили идеей фикс и семейной наследственностью, поскольку ее дядя, согласно архивным документам, «сотрудничал с фашистами против СССР».

Мамрадзе выразил уверенность, что идея экс-президента Грузии о столкновении с Россией не получит развития. Политолог указал, что Зурабишвили востребована в «определенных политических кругах», в том числе в Прибалтике, Польше и Европарламенте, которые хотят открытия «второго фронта» против России.

«Однако будет идти время и ставка на нее лопнет как мыльный пузырь. Она маргинализируется, и это увидят все. Поэтому я считаю, что у Зурабишвили нет никаких шансов вернуться в большую политику», — сказал политолог.

До этого газета L'AntiDiplomatico писала, что Саломе Зурабишвили планирует продвигать идею о необходимости войны республики с Россией.

Ранее экс-президент Грузии пообещала вырвать страну из когтей «северного недруга».