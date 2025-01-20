Названа сумма ремонта здания дипмиссии РФ в Варшаве

Захваченное польскими властями в 2022 году жилое здание российской дипломатической собственности требует ремонта на $25 млн. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр столицы Рафал Тшасковский, его цитирует РИА Новости.

После необходимых проверок и составления документации здание официально передано в распоряжение мэрии, отметил мэр.

При этом часть комплекса планируют снести и построить на этом месте несколько новых зданий.

«40 квартир предназначены для полицейских», — добавил он, отметив, что Варшава испытывает нехватку сотрудников правоохранительных органов, а предоставление жилья поможет привлечь новых сотрудников.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в адрес российского дипломатического представительства регулярно поступают угрозы. Он подчеркнул, что угрожают не только руководству представительства, но и рядовым дипломатам России.

Ранее варшавские власти разозлились из-за исторической памяти.