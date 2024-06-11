Российский посол в США сообщил о регулярных угрозах дипломатическому представительству РФ

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в адрес российского дипломатического представительства регулярно поступают угрозы. Об этом сообщает Telegram-канал посольства Российской Федерации в США.

По словам Антонова, сообщения с угрозами российскому посольству поступают практически ежедневно. Он отметил, что угрожают не только руководству представительства, но и рядовым дипломатам РФ.

Посол подчеркнул, что американские власти своей русофобской политикой только попустительствуют таким тенденциям. Вряд ли организация экстремистских ячеек из выходцев с Украины и симпатизирующих Киеву российских релокантов, на которых тратятся значительные средства, может быть незаметна для правоохранительных структур США. Однако, указал Антонов, несмотря на очевидные риски, американскими властями не предпринимается никаких мер.

Дипломат отметил, что в мире продолжается рост террористической активности. И США не являются исключением среди других стран.

До этого посол Антонов заявил, что США и их союзники окажутся в проигрыше от американских санкций, введенных против России.

Ранее посол РФ обвинил Украину в желании спровоцировать НАТО.