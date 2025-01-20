Представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк рассказал РИА Новости, что внешняя политика уходящего президента США Джо Байдена стала провалом, включая поддержку Израиля в его операции против ЦАХАЛ, а также поддержку Украины.

«Финансирование и вооружение ... Израиля против палестинского народа, вооружение марионеточной Украины в открыто заявленных усилиях НАТО по сокрушению России, вооружение Тайваня и укрепление сил «независимости» на острове, а также использование масштабной незаконной экономической войны <...> против стран, объявленных непокорными клике США и Великобритании, составили печальный список внешнеполитических провалов Байдена», — пояснил Блэк.

Он добавил, что желание избранного президента США Дональда Трампа встретиться в российским президентом Владимиром Путиным обнадеживает, ведь Путин ясно дал понять, что он открыт для диалога.

До этого телеканал CNN сообщал, что покидающий пост президента США Джо Байден планирует оставить прощальное письмо своему преемнику Дональду Трампу, согласно сложившейся традиции.

Ранее Байден похвастался, что экс-президент США Барак Обама позавидовал бы его достижениям.