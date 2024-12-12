Однажды наступит момент, когда западные страны решат пожертвовать Украиной, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Свое мнение он высказал в интервью для бразильской газеты Folha de S.Paulo.

В настоящее время словацкий премьер находится в Бразилии с рабочим визитом. Общаясь с журналистами, политик высказался о ситуации в зоне украинского конфликта и подчеркнул, что Киев позволил западным государствам втянуть себя в противостояние с Москвой.

«Будет момент, когда Запад скажет: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной», — отметил Фицо.

По его мнению, Украина может повторить путь Чехословакии. Речь идет о разделении этой страны, произошедшем в 1938 году в рамках Мюнхенского соглашения.

Также глава словацкого правительства рассказал, что западные страны хотели использовать украинский конфликт для ослабления РФ. Однако их санкционная политика в отношении Москвы провалилась, и сейчас российские войска продолжают брать под свой контроль все больше новых территорий.

Ранее Зеленский отверг предложение о введении рождественского перемирия.