Трамп полностью откажется от программ по инклюзивности

Fox: Трамп закроет все программы по инклюзивности в правительстве

Вступивший на пост президента США Дональд Трамп намерен закрыть все программы по инклюзивности в правительстве. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на анонимные источники, передает ТАСС.

Речь идет в первую очередь о прекращении поддержки прав трансгендеров на службу в армии, получение гормональной терапии и других мерах, направленных против «трансгендерного безумия». Также сообщается о стремлении Трампа законодательно закрепить определение пола человека.

«Я немедленно положу конец всей марксистской политике многообразия, равенства и инклюзивности во всем федеральном правительстве», — заявлял Трамп после своего избрания, напоминает USAToday.

До этого Apple выступила за сохранения поддержки разнообразии и инклюзивности в компании.

Ранее десятки сотрудников Госдепа США ушли в отставку из-за Трампа.