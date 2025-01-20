Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп полностью откажется от программ по инклюзивности

Fox: Трамп закроет все программы по инклюзивности в правительстве
close
David Dee Delgado/Reuters

Вступивший на пост президента США Дональд Трамп намерен закрыть все программы по инклюзивности в правительстве. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на анонимные источники, передает ТАСС.

Речь идет в первую очередь о прекращении поддержки прав трансгендеров на службу в армии, получение гормональной терапии и других мерах, направленных против «трансгендерного безумия». Также сообщается о стремлении Трампа законодательно закрепить определение пола человека.

«Я немедленно положу конец всей марксистской политике многообразия, равенства и инклюзивности во всем федеральном правительстве», — заявлял Трамп после своего избрания, напоминает USAToday.

До этого Apple выступила за сохранения поддержки разнообразии и инклюзивности в компании.

Ранее десятки сотрудников Госдепа США ушли в отставку из-за Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами