Зампредседателя КНР провел встречу с Илоном Маском

«Синьхуа»: в США состоялась встреча зампредседателя КНР Хань Чжэна и Илона Маска

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн и американский предприниматель Илон Маск провели встречу в США. Об этом пишет агентство «Синьхуа».

По данным журналистов, переговоры состоялись 19 января в Вашингтоне. Китайский чиновник прилетел в город, чтобы принять участие в церемонии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Во время беседы Хань Чжэн заявил, что КНР приветствует использование американскими фирмами возможностей, которые предлагает его страна. В том числе это касается компании Tesla, генеральным директором которой является Илон Маск.

Бизнесмен, в свою очередь, рассказал о готовности углублять инвестиции и сотрудничество с китайскими партнерами. Как сказал предприниматель, Tesla имеет желание «играть активную роль» в содействии экономическому и торговому взаимодействию между Вашингтоном и Пекином.

Из материала следует, что в тот же день заместитель председателя КНР встретился с представителями деловых кругов США.

«Мы надеемся, что американские компании продолжат инвестировать в КНР, укореняться в стране, будут играть связующую роль и вносить большой вклад в стабильное <…> и устойчивое развитие китайско-американских отношений», — подчеркнул Хань Чжэн.

Ранее журналисты узнали о планах Трампа посетить КНР в первые 100 дней после инаугурации.