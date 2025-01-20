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К Зеленскому обратились с жестким вопросом после слов об Израиле

Журналистка Панченко обвинила Зеленского в удержании украинцев в заложниках
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский удерживает всех своих соотечественников в заложниках. Об этом заявила журналистка Диана Панченко в социальной сети X.

Таким образом она отреагировала на пост украинского лидера, в котором тот назвал возвращение домой израильских заложников, захваченных радикальным палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года, глубоко значимым моментом.

На фоне этого Панченко задала вопрос Зеленскому, не пришло ли время открыть границы Украины.

На Украине с 24 февраля 2022 года в связи с российской специальной военной операцией введен режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во время действия военного положения запретили покидать страну.

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено примерно на три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере Газы. Палестинская группировка вскоре отпустила трех женщин. В ответ на это Израиль выпустит из тюрем 90 заключенных.

Ранее сообщалось, что Израиль выполнил свою часть сделки с ХАМАС после освобождения заложниц из Газы.

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