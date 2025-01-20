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Кандидат в президенты Польши назвал условие членства Украины в НАТО

Навроцкий: членство Киева в НАТО зависит от признания преступлений националистов
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Yves Herman/Reuters

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий отказался говорить о «безоговорочном» членстве Украины в Евросоюзе и НАТО, поскольку отправной точкой процедуры вступления в евроатлантические структуры является «сведение счетов с ужасными преступлениями украинских националистов в Волыни». Его слова приводит Польское агентство печати.

Отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО, Навроцкий сказал, что «как вступление в НАТО, так и ЕС должно пройти процедуру, которая определяет, станет ли страна государством-членом». По его мнению, отправной точкой этой процедуры «является также сведение счетов с ужасными преступлениями украинских националистов в Волыни».

В то же время он отметил, что в геополитических интересах Польши поддерживать Украину в военном и финансовом отношении.

«В этом нет никаких сомнений. Однако я не согласен говорить о безоговорочном приеме Украины в ЕС и НАТО, с одной стороны, и, с другой стороны, не относиться к Украине как к партнеру. Мы имеем право вести свои дела, и одно из них — начать эксгумацию. В политике есть определенная взаимность отношений», — подчеркнул Навроцкий.

Тема событий в Волыни продолжает оставаться причиной напряженности между Польшей и Украиной. Польша требует, чтобы Украина признала свою ответственность за эти события и эксгумировала тела, заявляя, что без этого не поддержит ее вступление в Европейский союз. В свою очередь, Киев хочет, чтобы Варшава также почтила память украинцев, пострадавших в результате насильственного переселения в 1947 году.

Ранее Зеленский резко ответил кандидату в президенты Польши, не увидевшему Киев в ЕС и НАТО.

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