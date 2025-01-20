Премьер-министр Британии отправил поздравление Трампу

Глава правительства Великобритании Кир Стармер поздравил избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с предстоящей инаугурацией. Об этом сообщается на сайте британского кабинета министров.

Стармер подчеркнул, что на протяжении столетий отношения между Великобританией и США были отношениями сотрудничества, кооперации, прочного партнерства и являлись «уникально тесной связью». По словам премьера, Лондон и Вашингтон «защищали мир от тирании» и работали ради общей безопасности и процветания.

Глава правительства заявил, что в связи с давней привязанностью и историческими связями президента Трампа с Великобританией крепкая дружба между двумя странами сохранится.

Стармер отметил, что с нетерпением ждет следующей встречи с избранным президентом США.

19 декабря британская газета Daily Mail, ссылаясь на источники, сообщила, что Трамп, возможно, отсрочит встречу со Стармером после своей инаугурации.

Ранее Стармер призвал Европу больше помогать Украине из-за Трампа.