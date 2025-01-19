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Трамп может отложить встречу с британским премьером

Daily Mail: Трамп может отложить встречу с премьером Британии после инаугурации
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CNP/MediaPunch/Global Look Press

Избранный глава Белого дома Дональд Трамп, возможно, отсрочит встречу с премьером Великобритании Киром Стармером после своей инаугурации. Об этом сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на источники.

В начале января газета Times писала, что Стармер может отправиться в Соединенные Штаты в течение нескольких недель после инаугурации Трампа. По информации Daily Mail, основные советники избранного президента теперь спорят, нужно ли поставить британского премьера «в конец очереди» мировых лидеров. Неназванный соратник Трампа отметил, что премьеру Великобритании придется «смиренно переносить оскорбления», если он хочет добиться скорого визита в Белый дом.

«Члены команды Трампа в Белом доме поддерживают Найджела Фаража (главу британской популистской партии Reform UK — ред.) на возможных досрочных выборах премьер-министра», — подчеркивает Daily Mail.

Также издание отмечает, что администрация избранного главы Белого дома может унизить Стармера тем, что не примет кандидатуру нового посла Британии в Соединенных Штатах Питера Мандельсона.

В Daily Mail добавили, что «были разговоры» о желании Стармера посетить США в феврале.

«У президента хорошие связи в Британии, он знает, что может двигаться недипломатическими и нетрадиционными путями. Ему не нужен Стармер, и он его не волнует», — подчеркнул неназванный соратник Трампа.

Ранее Стармер призвал Европу помогать Украине больше из-за Трампа.

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