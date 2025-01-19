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В США готовы на сохранение за Россией подконтрольных ей территорий Украины

NYT: по условиям сделки с США РФ сохранит за собой занятые территории Украины
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская Федерация сохранит за собой занятые территории Украины по условиям сделки с участием Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

По данным издания, большинство чиновников администраций действующего главы государства Джо Байдена и избранного президента Дональда Трампа в частном порядке признают, что российские войска останутся на занятых территориях, то есть «на примерно 20% Украины».

19 января бывший старший директор по России и Центральной Азии американского Совета национальной безопасности (СНБ) Эрик Грин заявил, что США не верят в способность Украины вернуть потерянные территории.

В тот же день депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене, заявил, что Украина рискует лишиться государственности, если украинский президент Владимир Зеленский не примет условия избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее СМИ сообщали, что план Трампа по урегулированию украинского конфликта включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России.

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