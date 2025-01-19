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Глава МИД Германии надеется, что перемирие в Газе станет «чем-то большим»

Глава МИД ФРГ Бербок: перемирие в Газе может стать не просто моментом облегчения
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Hendrik Schmidt/Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок в соцсети X поблагодарила команды переговорщиков из Катара, Египта и США, которые добились перемирия в Газе.

Министр отметила, что Берлин активно поддерживал их усилия.

«Если все будут соблюдать достигнутые договоренности, это перемирие может стать чем-то большим, чем просто моментом для вздоха облегчения», — написала дипломат.

Она добавила, что сегодня испытывает не только радость, но и грусть, поскольку не все заложники дожили до этого дня. Кроме того, в секторе Газа по-прежнему не хватает еды, убежищ и медицинской помощи.

19 января в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Его начало было отложено на почти три часа в связи с тем, что Израиль не получил от ХАМАС список освобождаемых заложников. Воспользовавшись заминкой, израильские военные обстреляли объекты в центре и на севере сектора. Палестинская группировка вскоре назвала имена заложников — ХАМАС отпустит трех женщин. В ответ на это Израиль выпустит из тюрем 90 заключенных.

Ранее в Израиле министр подал в отставку в знак протеста против сделки с ХАМАС.

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