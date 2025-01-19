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Фицо и Орбан обсудят защиту газопроводов

Фицо и Орбан обсудят защиту газопроводов на фоне атаки на «Турецкий поток»
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David W Cerny/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудит с венгерским премьером Виктором Орбаном защиту газопроводов на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на компрессорную станцию газопровода «Турецкий поток». Об этом словацкий премьер заявил в интервью изданию Pravda.

По словам Фицо, украинский президент Владимир Зеленский «заискивает перед избранным президентом США Дональдом Трампом», прекращая транзит российского газа через территорию Украины. Таким образом, считает он, Зеленский открывает возможности США для поставки на европейский рынок более дорогого сжиженного природного газа (СПГ).

13 января украинские беспилотники пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку». Причем одна из двух веток газопровода целиком ориентирована на Европу. На сегодня это единственный газопровод, снабжающий российским топливом Турцию, Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Подробнее об атаке и реакции ЕС, Турции и России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Небензя заявил, что «Турецкий поток» атаковали по наводке США и Британии.

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