Президент Ирана допустил возможность полного военного сотрудничества с РФ в будущем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live» допустил возможность налаживания полноценного военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Пезешкиан отметил, что страны должны сотрудничать, чтобы «враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти».

Также, по его словам, Иран и Россия должны не допустить того, чтобы недружественные страны могли посеять разногласия между Москвой и Тегераном.

17 января президенты России и Ирана подписали в Кремле договор о стратегическом партнерстве между двумя странами. Соглашение охватывает оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовые вопросы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.

Соглашение призвано вывести сотрудничество между Москвой и Тегераном на новый уровень, закрепляя их статус стратегических партнеров. Также оно устанавливает правовые основания для дальнейшего долгосрочного взаимодействия.

Ранее Путин подарил президенту Ирана картину и самовар.