Депутат Рады сравнила Зеленского с собакой

Депутат Верховной рады Украины София Федина высказалась о ситуации в стране и на фронте, сравнив лидера государства Владимира Зеленского с собакой, у которой есть психологические проблемы. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Парламентарий предложила представить, что у нее есть две собаки, одну из которых пришлось отвести к специалисту.

«И вот психолог рассказывает очень четко, что определенные моменты заставляют собаку устанавливать доминирование, тогда она качает права. И если хозяин не покажет, где место этой собаки <...>, тогда собака идет в тотальный разнос», — сказала Федина.

Она попросила прощения за то, что сравнила Зеленского с псом, но подчеркнула, что президент — наемный работник, который должен понимать, «где есть его место».

Федина — депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». 19 января стало известно, что в офисе Зеленского обсуждают возможность введения санкций в отношении Порошенко.

Ранее на Западе сделали предупреждение Украине после визита Стармера в Киев.