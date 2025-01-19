В США заявили, что Зеленский хочет открыть новый «фронт» через лесть Трампу

Украинский лидер Владимир Зеленский стремится с помощью лести убедить избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выступить вместе с Киевом против Москвы. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

На портале телекомпании появился материал с заголовком «Украина открывает новый фронт против России — лесть Трампу», в котором говорится, что Зеленский изо всех сил пытается расположить к себе американского лидера.

Так, президент Украины заявлял, что Трамп хочет достичь мира, и называл его более сильным кандидатом на пост президента, нежели Камала Харрис.

Однако журналисты отмечают, что на избранного американского лидера такие трюки едва ли сработают, поскольку Трамп любит действовать непредсказуемо.

19 января сын избранного президента США Дональда Трампа Бэррон заявил, что Зеленский трижды просил пригласить его на инаугурацию и каждый раз получал отказ, а «теперь ведет себя так, будто сам решил не ехать».

Ранее экс-советник Пентагона призвал Трампа немедленно прекратить поддержку Киева.