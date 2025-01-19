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Президент Южной Кореи призвал к мирным протестам после погрома в суде

Yonhap: Юн Сок Ёль призвал сторонников к мирным протестам после погрома в суде
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The Presidential Office/Reuters

Заключенный под стражу южнокорейский президент Юн Сок Ёль осудил атаку своих сторонников на Западный окружной суд Сеула и призвал их выражать свое мнение мирными способами. Об этом пишет агентство Yonhap.

«Президент подчеркнул, что полностью понимает чувство несправедливости и гнева многих граждан, которые оставались на месте событий до раннего утра. Однако он призвал всех выражать свою позицию мирным путем», — рассказал адвокат президента.

Юн также обратился к полиции и попросил силовиков действовать гибко, а не жестко, чтобы ситуация разрешилась миром. Он отметил, что сделает все возможное, чтобы оправдать в глазах общества введение военного положения в декабре.

19 января сторонники президента Юн Сок Ёля после выдачи ордера на его арест в знак протеста разбили окна суда, ворвались в здание и устроили там погром. Некоторые из них также бросали мусор, пластиковые стулья и другие предметы в полицейских, окруживших суд. При этом протестующие скандировали имя политика. Задержаны десятки человек.

Ранее в Южной Корее заявили о возможном визите главы КНДР в Россию.

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