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ЦАХАЛ назвал условие для прекращения огня в Газе

ЦАХАЛ не начнет прекращение огня в Газе, пока ХАМАС на выполнит обязательства
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Florion Goga/Reuters

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари подтвердил, что прекращение огня в Газе не вступит в силу, пока ХАМАС не выполнит свое обязательство и не предоставит список выдаваемых заложников. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что ХАМАС все еще не выполнил своих обязательств и нарушает соглашение.

«По распоряжению премьер-министра, прекращение огня не вступит в силу, пока ХАМАС не выполняет своих обязательств. ЦАХАЛ продолжает удары и в эти минуты», — добавил он.

В воскресенье, 19 января, в 9:30 мск в секторе Газа должен был вступить в силу режим прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху подтвердил, что Израиль пока не получил список заложников. По его словам, Тель-Авив не собирается продвигаться в рамках соглашения по Газе, пока не получит список заложников, которые будут освобождены.

В свою очередь в ХАМАС сообщили, что число освобожденных израильских заложников в секторе Газа будет напрямую зависеть от числа освобождаемых палестинских заключенных из израильских тюрем.

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложников было подписано 16 января. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.

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