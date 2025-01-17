Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху назвал условие для прекращения перемирия

Нетаньяху: Израиль возобновит войну в Газе, если переговоры провалятся
close
Eduardo Munoz/Reuters

Израиль возобновит полномасштабные боевые действия в секторе Газа при поддержке США, если палестинское движение ХАМАС не примет израильские требования в сфере безопасности. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова приводит 12-й канал израильского телевидения.

«Если переговоры по второму этапу сделки провалятся и ХАМАС не примет наши требования в области безопасности, мы возобновим интенсивные боевые действия при поддержке Соединенных Штатов», — заявил глава глава израильского правительства на заседании кабинета министров по утверждению соглашения по Газе.

До этого сообщалось, что Израиль обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов сделки по сектору Газа. В офисе Нетаньяху заявили, что палестинское движение якобы пытается добиться уступок, но не пояснили, о чем именно идет речь. В Белом доме в свою очередь отмечали, что если руководство ХАМАС откажется отпускать заложников, то возможна новая эскалация. В Иране при этом уверены, что от соглашения могут отказаться израильтяне.

Соглашение, о котором идет речь, было заключено 15 января между ХАМАС и Израилем. Конфликтующие стороны подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня, а также о перемирии, которое продлится 42 дня и об обмене пленными.

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами