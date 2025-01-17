Нетаньяху назвал условие для прекращения перемирия

Израиль возобновит полномасштабные боевые действия в секторе Газа при поддержке США, если палестинское движение ХАМАС не примет израильские требования в сфере безопасности. Об этом заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, его слова приводит 12-й канал израильского телевидения.

«Если переговоры по второму этапу сделки провалятся и ХАМАС не примет наши требования в области безопасности, мы возобновим интенсивные боевые действия при поддержке Соединенных Штатов», — заявил глава глава израильского правительства на заседании кабинета министров по утверждению соглашения по Газе.

До этого сообщалось, что Израиль обвинил ХАМАС в отказе от согласованных пунктов сделки по сектору Газа. В офисе Нетаньяху заявили, что палестинское движение якобы пытается добиться уступок, но не пояснили, о чем именно идет речь. В Белом доме в свою очередь отмечали, что если руководство ХАМАС откажется отпускать заложников, то возможна новая эскалация. В Иране при этом уверены, что от соглашения могут отказаться израильтяне.

Соглашение, о котором идет речь, было заключено 15 января между ХАМАС и Израилем. Конфликтующие стороны подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня, а также о перемирии, которое продлится 42 дня и об обмене пленными.

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.