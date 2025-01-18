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Глава МИД ФРГ заявила о сближении позиций США и Германии по Украине

Бербок: благодаря переговорам позиции США и Германии по Украине сблизились
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Liesa Johannssen/Reuters

Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью ZDF в том числе прокомментировала высказывания следующего президента США Дональда Трампа о том, что он закончит конфликт на Украине за день.

По ее словам, по этой теме между Берлином и Вашингтоном было «много переговоров», благодаря которым позиции ФРГ и США «сблизились».

«Сила политики в целом заключается не в том, чтобы работать друг против друга, а в том, чтобы работать вместе», — заметила Бербок.

Она также назвала «благословением», что европейцы и американцы вместе состоят в НАТО, раскола которого нельзя допустить, и добавила, что на протяжении 3,5 лет Берлин давал понять Вашингтону, что никаких переговоров об Украине «через голову Киева и европейцев» быть не может.

В конце прошлого года некоторые западные политики и военные начали говорить о том, что государства – участники НАТО могут разместить воинские контингенты на Украине в целях обеспечения мира. Бербок тоже допустила, что военнослужащие бундесвера могут быть отправлены в страну в случае прекращения огня. Будет ли принято подобное решение на самом деле и к каким последствиям оно может привести — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Бербок демонстративно отреагировала на отказ Шольца поставить помощь Украине.

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