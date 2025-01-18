Россия и ОАЭ подписали соглашение о двойном налогообложении

Россия и ОАЭ согласовали проект об избежании двойного налогообложения

Россия и Объединенные Арабские Эмираты успешно завершили переговоры по проекту соглашения об избежании двойного налогообложения, парафировав документ в Дубае. Об этом сообщает информационное агентство WAM.

Финальную версию соглашения подписали заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов и его коллега из ОАЭ Юнис Хаджи аль-Хури.

Как отмечается, подписание проекта направлено на создание благоприятного инвестиционного климата и устранение налоговых препятствий для российско-эмиратского экономического сотрудничества.

Соглашение призвано упростить налоговые процедуры и стимулировать взаимные инвестиции между двумя странами.

В конце прошлого года банки Объединенных Арабских Эмиратов нарастили сроки осуществления платежей российского бизнеса в среднем до 14 дней. За период с января по ноябрь 2024 года средний срок обработки платежей между Россией и ОАЭ составлял от 10 до 14 дней. Относительно такого же периода 2023 года показатель увеличился на 29%, уточнил совладелец и заместитель директора транспортной компании ПЭК Вадим Филатов.

Ранее Россия и ОАЭ выступили за проведение международной встречи по Сирии.