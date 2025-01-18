МИД Белоруссии заявил о рисках для граждан при поездках в Литву

МИД Белоруссии заявил о рисках при поездках в Литву из-за решений литовских властей

Гражданам Белоруссии следует помнить о рисках при поездках в Литву. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, передает БелТА.

Таким образом он прокомментировал отмену запрета на нахождение на территории Литвы машин с белорусскими номерами.

«Никаких серьезных или долгосрочных гарантий нет, ответственного подхода — тоже. Серьезнейшие решения принимаются с легкостью при отсутствии правовых и морально-этических рамок, без дискуссии и демократических ограничений», — сказал Глаз.

По его словам, решения литовских властей создают проблемы для обычных людей. Тем гражданам, у которых в Литве проживают родственники, он предложил приглашать родных приезжать в Белоруссию, где точно не будет никаких ограничений.

С 16 августа 2024 года в Литву был закрыт въезд всем зарегистрированным в Белоруссии легковым автомобилям. Запрет действовал на все легковые авто, вне зависимости от гражданства водителя.

Ранее Сейм Литвы заранее объявил выборы в Белоруссии недействительными.