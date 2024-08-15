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Литва закрывает въезд в страну всем автомобилям с номерами Белоруссии

Литва с 16 августа запретит въезд зарегистрированных в Белоруссии легковых авто

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Depositphotos

Литва с 16 августа запретит въезд всем зарегистрированным в Белоруссии легковым автомобилям. Об этом сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии в своем Telegram-канале.

«Без исключений: с 16 августа въезд в Литву запрещен для всех легковых авто, зарегистрированных в Беларуси», — говорится в публикации.

В пограничном комитете добавили, что запрет распространится на легковые автомобили независимо от гражданства владельца или водителя.

Там напомнили, что введенное 18 июля ограничение на въезд в Литву легковых машин, зарегистрированных в Белоруссии, не действовало в отношении автомобилей, не предназначенных для продажи, а также в отношении тех машин, которые принадлежат белорусским гражданам, имеющим действующую визу или же временный/постоянный ВНЖ в странах Евросоюза.

До этого пресс-служба литовского министерства обороны сообщила, что Литва построит в Шальчининкском районе, который расположен на границе с Белоруссией, военный городок для бригады немецких военных.

Ранее Лукашенко заявил о готовности предотвращать провокации на госгранице Белоруссии.

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