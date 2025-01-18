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Представители армии КНР впервые за шесть лет побывали в Японии

NHK: представители Вооруженных сил КНР впервые с 2019 года посетили Японию
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Телеграм-канал «Министерство обороны Республики Беларусь»

Высокопоставленные представители командования Народно-освободительной армии КНР (НОАК) посетили Японию впервые с 2019 года. Об этом рассказал японский министр обороны Гэн Накатани, сообщает NHK.

Он отметил, что китайская делегация состояла из шести представителей руководства Восточной зоны боевого командования НОАК. Данная зона граничит с Тайванем.

«Мы ясно донесли [до гостей] серьезную обеспокоенность в связи с ростом военной активности КНР вокруг нашего государства», — отметил глава оборонного ведомства Японии, говоря об итогах переговоров.

По его словам, во время встречи стороны подтвердили необходимость поддерживать связь и продолжать диалог между Пекином и Токио по линии военных.

Накатани подчеркнул, что первая за шесть лет поездка представителей НОАК в его страну имела большое значение для дальнейшего развития конструктивных и стабильных двусторонних отношений. В связи с этим власти государства намерены рассмотреть возможность организовать ответный визит в КНР представителей командования Сил самообороны Японии, добавил он.

Ранее журналисты выяснили, сколько времени продержится Тайвань в случае вооруженного конфликта с КНР.

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