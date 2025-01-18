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Захарова высмеяла доклад об оружии на Кубе, вызывавшем шум в ушах

Захарова: голова у дипломатов США на Кубе могла болеть от похмелья, а не оружия
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Голова у американских дипломатов на Кубе могла болеть от похмелья, а не от воздействия «новейшего оружия». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале, говоря о так называемом «гаванском синдроме».

По словам дипломата, в последние дни пребывания президента США Джо Байдена у власти выяснилось, что «сверчки не виноваты», а помутнения рассудка и головные боли у американских дипломатов в кубинской столице могли стать результатом применения «новейшего оружия», которое якобы использовал какой-то иностранный противник. Об этом говорится в отчете американской стороны по «гаванскому синдрому».

Захарова сыронизировала относительно оценок комиссии в 2022 году, заявившей, что голова у дипломатов США может болеть не из-за плохого рома, а частых стрессов на работе, и «никакие русские ЧВК, хакеры, спецназовцы тут ни при чем».

Симптомами «гаванского синдрома» являются головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом. Впервые его случаи у американских дипломатов были зафиксированы на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Аналогичные проблемы наблюдались у людей и в других уголках планеты. Они слышали шум в ушах, напоминающий стрекот сверчков или цикад.

Первая администрация президента президента США Дональда Трампа утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия в кубинской столице с ноября 2016 года пострадали более американских 40 дипломатов. Власти США возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с дипломатами.

Ранее сообщалось, что США исключат Кубу из списка спонсоров терроризма.

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