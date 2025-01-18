Вступление Индонезии, ключевой страны Восточной Азии, в состав БРИКС в январе 2025 года вызвало беспокойство в Соединенных Штатах. Об этом заявил в интервью РИА Новости журналист и геополитический эксперт Пепе Эскобар

«Теперь Индонезия вступила в БРИКС как полноправный член. США ужасает то, что самая важная страна Юго-Восточной Азии, зоны бурного роста, теперь полноправный член БРИКС с правом голоса как у изначальных членов», — сказал Эскобар.

По его мнению, Индонезия, а также другие страны БРИКС и те, кто проявляет интерес к этому объединению, такие как Турция, могут стать объектами атак со стороны американских спецслужб, направленных на подрыв этой коалиции.

6 января правительство Бразилии, которая с 1 января стала председателем в группе БРИКС, сообщило о вступлении в блок Индонезии в качестве полноправного члена.

БРИКС — это объединение, которое было образовано в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, а в 2011 году к нему присоединилась Южноафриканская Республика. С начала 2024 года в БРИКС вошло несколько новых стран. Кандидатура Индонезии была одобрена лидерами группы на саммите в Йоханнесбурге в августе 2023 года, хотя ее вступление предшествовали президентские выборы и формирование нового правительства в стране.

Ранее Нигерия стала страной — партнером БРИКС.