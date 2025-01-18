Аналитик Эскобар: европейские страны могут наладить связи с РФ в течение 10 лет

Европейские державы могли бы восстановить связи с РФ в течение следующих 10 лет, но для этого элиты соответствующих государств должны наладить диалог друг с другом. Такое заявление сделал журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар, пишет РИА Новости.

Эксперт рассказал, что ему довелось пообщаться с видными политиками в странах — членах Европейского союза (ЕС), которые не входят в нынешнюю «брюссельскую элиту». По его словам, многие из них выражали уверенность в возможности восстановления отношений между государствами региона и Москвой. В частности, это касается связей Германии и РФ.

«Они практически уверены, что это случится как историческая неизбежность. Это, конечно, будет зависеть от смены правительства в Германии, от нового диалога на высоком уровне между правящим классом Германии и РФ», — подчеркнул Эскобар.

При этом аналитик уточнил, что нормализация отношений между Берлином и Москвой займет много времени.

Как он отметил, сближение РФ с основными странами — членами ЕС может произойти в течение 10 лет. Речь идет о таких государствах, как Германия и Франция.

18 января член верхней палаты российского парламента Андрей Климов заявил, что отношение западных стран к РФ начало постепенно меняться. В том числе об этом свидетельствует сокращение поддержки проектов, направленных против Москвы, среди депутатов Европейского парламента.

Ранее руководству ЕС посоветовали «выкинуть санкции в окно» и наладить отношения с РФ.