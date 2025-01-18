В отношении западных государств к РФ заметили изменения

Отношение западных стран к РФ начало постепенно меняться. Такое заявление в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру» сделал член верхней палаты российского парламента Андрей Климов.

По его словам, недавно часть участников съезда крупнейшей немецкой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» попытались «внести намеки на антироссийскую позицию». Однако большинство присутствовавших на мероприятии людей — две трети — выступили против этой инициативы.

«И это не потому что они стали русофилами, а потому что даже в Германии растет понимание того, что нормализация отношений с РФ необходима, чтобы не потерять статус локомотива европейской экономики», — пояснил сенатор.

Также член Совета Федерации РФ обратил внимание на изменение позиций ряда европейских политиков, которые возвращаются к рациональному мышлению и начинают вспоминать о выгодах от сотрудничества с российским руководством. В том числе это выражается в сокращении поддержки проектов, направленных против Москвы, среди депутатов Европейского парламента.

«Кто-то воздерживается, кто-то не приходит на голосования по таким вопросам, кто-то открыто выступает против. Это не происходит массово, но встречается все чаще», — сказал Климов.

Он добавил, что в национальных парламентах стран — членов Европейского союза (ЕС) наблюдается аналогичная ситуация. При этом одной из причин для этого послужили очевидные успехи РФ как в экономической, так и в политической сферах.

«Конечно, этот процесс как начался, так может и заглохнуть, поэтому нам надо продолжать делать то, что делали, и меньше оправдываться», — резюмировал законодатель.

Ранее в ЕС сообщили о начале переговоров о продлении антироссийских санкций, срок действия которых истекает в конце января 2025 года.