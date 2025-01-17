Офис президента Украины Владимира Зеленского собирается избавиться от подконтрольных США и Западу активистов и антикоррупционных структур. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Банковая (улица, где находится офис украинского президента Украины. — «Газета.Ru») хочет воспользоваться «пересменкой» в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что большинство из них так или иначе связаны с Демократической партией Соединенных Штатов.

Как пишет «Страна.ua», офис Зеленского намерен «основательно разобраться с созданной под контролем западных структур антикоррупционной вертикалью в лице Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по противодействию коррупции и Высшего антикоррупционного суда».

По мнению журналистов издания, что украинские активисты, потерявшие поддержку американской Демпартии, могут столкнуться с уголовным преследованием или же быть призваны на военную службу, если не станут сотрудничать с офисом президента.

До этого «Страна.ua», ссылаясь на источник в политических кругах, сообщила, что на Украине начали образовываться альянсы и разрабатываться медиакампании на фоне риска скорой смены власти. Это усиление активности, по словам источника, связано с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США и его заявлениями о завершении конфликта, что, в свою очередь, может привести к назначению выборов президента и парламента на Украине.

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