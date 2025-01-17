Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о желании офиса Зеленского избавиться от подконтрольных США активистов

«Страна.ua»: офис Зеленского намерен избавиться от подконтрольных США активистов
close
РИА «Новости»

Офис президента Украины Владимира Зеленского собирается избавиться от подконтрольных США и Западу активистов и антикоррупционных структур. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Банковая (улица, где находится офис украинского президента Украины. — «Газета.Ru») хочет воспользоваться «пересменкой» в Вашингтоне, чтобы зачистить целый пласт связанных с западными структурами грантовых активистов, которые ей портят жизнь», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что большинство из них так или иначе связаны с Демократической партией Соединенных Штатов.

Как пишет «Страна.ua», офис Зеленского намерен «основательно разобраться с созданной под контролем западных структур антикоррупционной вертикалью в лице Национального антикоррупционного бюро Украины, Специальной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по противодействию коррупции и Высшего антикоррупционного суда».

По мнению журналистов издания, что украинские активисты, потерявшие поддержку американской Демпартии, могут столкнуться с уголовным преследованием или же быть призваны на военную службу, если не станут сотрудничать с офисом президента.

До этого «Страна.ua», ссылаясь на источник в политических кругах, сообщила, что на Украине начали образовываться альянсы и разрабатываться медиакампании на фоне риска скорой смены власти. Это усиление активности, по словам источника, связано с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США и его заявлениями о завершении конфликта, что, в свою очередь, может привести к назначению выборов президента и парламента на Украине.

Ранее Путин пояснил, почему вся украинская власть является нелегитимной.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами