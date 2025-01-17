Байден успел усложнить процесс снятия санкций с РФ для Трампа

Президент США Джо Байден в последний момент усложнил для избранного президента США Дональда Трампа процесс снятия санкций с РФ. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что 15 января минфин США повторно внес в санкционный список с максимальными ограничениями почти 100 российских компаний. Они попали в перечень, созданный по президентскому указу 13662.

Ранее российские компании попадали под ограничения по указу 14024, который Байден подписал еще в апреле 2021 года. Этот указ не включен ни в один федеральный закон, поэтому Трамп сможет отменить его без оглядки на конгресс.

Однако указ 13662 был подписан еще Бараком Обамой в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к РФ. Тогда были введены секторальные санкции в отношении ведущих российских госбанков и нефтегазовых корпораций.

Отмена действия указа 13662 может быть возможна только при согласовании с конгрессом. Процедура может занять от 30 до 60 дней.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее американский генерал назвал главный интерес Запада в конфликте на Украине.