Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден успел усложнить процесс снятия санкций с РФ для Трампа

РБК: Байден в последний момент усложнил Трампу процесс снятия санкций с России
close
MANDEL NGAN/Reuters

Президент США Джо Байден в последний момент усложнил для избранного президента США Дональда Трампа процесс снятия санкций с РФ. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что 15 января минфин США повторно внес в санкционный список с максимальными ограничениями почти 100 российских компаний. Они попали в перечень, созданный по президентскому указу 13662.

Ранее российские компании попадали под ограничения по указу 14024, который Байден подписал еще в апреле 2021 года. Этот указ не включен ни в один федеральный закон, поэтому Трамп сможет отменить его без оглядки на конгресс.

Однако указ 13662 был подписан еще Бараком Обамой в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к РФ. Тогда были введены секторальные санкции в отношении ведущих российских госбанков и нефтегазовых корпораций.

Отмена действия указа 13662 может быть возможна только при согласовании с конгрессом. Процедура может занять от 30 до 60 дней.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что новая администрация США во главе с Дональдом Трампом имеет необходимые предпосылки помочь Киеву достичь хорошего соглашения по завершению конфликта и установлению долгосрочного мира, поскольку Джо Байдену удалось сорвать планы Москвы «стереть Украину с карты».

Ранее американский генерал назвал главный интерес Запада в конфликте на Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами