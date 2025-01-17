Названа дата освобождения ХАМАС первых израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС может освободить первых заложников в рамках соглашения с Израилем 19 января. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В материале отмечается, что в рамках первой шестинедельной фазы трехэтапного соглашения ХАМАС освободит 33 заложника, включая всех женщин (военнослужащих и гражданских лиц), а также детей и мужчин старше 50 лет.

15 января премьер-министр Катара Мухаммед Аль-Тани сообщил, что Израиль и ХАМАС договорились о перемирии в Газе и поэтапном освобождении израильских заложников и палестинских заключенных. Соглашение должно начать действовать 19 января.

В МИД России выразили надежду, что сделка между Израилем и ХАМАС позволит достичь стабильности в Газе.

16 января офис Нетаньяху обвинил ХАМАС в отказе от пунктов сделки по сектору Газа, согласованных ранее с посредниками. Палестинское движение уличили в попытках добиться уступок в последнюю минуту. Подробнее о сделке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ХАМАС предъявил Израилю новое обвинение.