Балицкий заявил, что США признали ЗАЭС российской

Решение американского руководства ввести санкции против атомной электростанции (АЭС) в Запорожской области можно расценивать как официальное признание принадлежности этого объекта и самого региона к РФ. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Он обратил внимание, что даже сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают называть ЗАЭС «украинской станцией». Но, несмотря на это, США ввели против нее антироссийские санкции.

«Введением санкций в отношении <...> АЭС американское правительство фактически официально признало принадлежность и самой станции, и Запорожской области, на территории которой она находится, к РФ», — подчеркнул Балицкий.

При этом он добавил, что санкции со стороны Вашингтона никак не влияют на работу инфраструктурного объекта и развитие мирной жизни в регионе. Как отметил губернатор, частота введения санкций лишь укрепляет уверенность российских властей в том, что они «все делают правильно».

15 января США расширили санкции в отношении РФ, в том числе включив в соответствующий список Запорожскую АЭС и выставочный центр «Патриот». Также под ограничения попали 16 российских, немецких, турецких граждан и АО «Военторг».

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук анонсировал замену оставшегося на станции зарубежного оборудования на российское.