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Time составил перечень обещаний Трампа на первый день его президентства

Time составил список того, что Трамп обещал сделать сразу после инаугурации
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Cheney Orr/Reuters

Журнал Time составил список планов избранного президента США Дональда Трампа сразу после инаугурации, которая состоится 20 января.

По данным издания, Трамп готовит к первому дню президентства порядка 100 указов, которые могут «ударить в самое сердце» внутренней политики действующего американского президента Джо Байдена. Отмечается, что некоторые обещания Трампа могут быть осуществлены с помощью исполнительных мер, однако для выполнения других могут потребоваться месяцы или переговоры с конгрессом.

В перечне журнала говорится, что в первый день вступления в должность Трамп обещал закрыть южную границу США, восстановить запреты на въезд в страну и ограничить прием беженцев, а также начать массовую депортацию из страны. Помимо этого, избранный лидер планирует отменить гражданство по праву рождения, чтобы лишить детей мигрантов права автоматически получать гражданство.

«Одно из самых личных обещаний Трампа — помиловать тех, кто был осужден за участие в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года», — говорится в материале.

В публикации подчеркнули, что вопрос о решении украинского конфликта Трамп обещал решить в течение шести месяцев.

Ранее стало известно, что Трамп намерен «очень быстро» организовать встречу с Путиным.

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