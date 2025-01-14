Time составил перечень обещаний Трампа на первый день его президентства

Журнал Time составил список планов избранного президента США Дональда Трампа сразу после инаугурации, которая состоится 20 января.

По данным издания, Трамп готовит к первому дню президентства порядка 100 указов, которые могут «ударить в самое сердце» внутренней политики действующего американского президента Джо Байдена. Отмечается, что некоторые обещания Трампа могут быть осуществлены с помощью исполнительных мер, однако для выполнения других могут потребоваться месяцы или переговоры с конгрессом.

В перечне журнала говорится, что в первый день вступления в должность Трамп обещал закрыть южную границу США, восстановить запреты на въезд в страну и ограничить прием беженцев, а также начать массовую депортацию из страны. Помимо этого, избранный лидер планирует отменить гражданство по праву рождения, чтобы лишить детей мигрантов права автоматически получать гражданство.

«Одно из самых личных обещаний Трампа — помиловать тех, кто был осужден за участие в беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года», — говорится в материале.

В публикации подчеркнули, что вопрос о решении украинского конфликта Трамп обещал решить в течение шести месяцев.

Ранее стало известно, что Трамп намерен «очень быстро» организовать встречу с Путиным.