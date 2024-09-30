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Стало известно, насколько рухнули доходы блогеров-иноагентов

АБА: топ-10 блогеров-иноагентов потеряли 75% рекламных доходов

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Рекламные доходы блогеров-иноагентов резко сократились после вступления в силу новых законодательных ограничений. Об этом пишет газета «Ведомости».

По данным Роскомнадзора, в первом полугодии 2024 года рекламодатели потратили на продвижение в блогах иноагентов 46,7 млн руб., что на 38% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) оценила падение доходов топ-10 крупнейших блогеров-иноагентов еще значительнее — на 75% до 84,7 млн руб. Наибольшее сокращение зафиксировано у Евгения Понасенкова (признан в РФ иностранным агентом) (87,3%), Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) (80%) и Антона Долина (признан в РФ СМИ-иноагентом) (79%). Минимальное падение — у Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом) (20,2%).

После вступления в силу запрета на рекламу у иноагентов в марте 2024 года их основными рекламодателями стали зарубежные компании, специализирующиеся на образовании, недвижимости и услугах для мигрантов. Также отмечается активность нелегальных букмекеров и онлайн-казино.

«Рекламные агентства включили в договоры с блогерами новые условия после вступления в силу закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. В случае признания блогера иноагентом, текущие рекламные кампании будут остановлены, а будущие — отменены», — сообщил директор по работе с социальными медиа Media Direction Group Сергей Фролов.

В середине сентября в РКН официально признали «применение мер» в отношении YouTube.

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