Илон Маск высмеял цифровую безграмотность главы минфина США

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что глава минфина США Джанет Йеллен обладает недостаточной цифровой грамотностью и вряд ли умеет перезагружать роутер. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию СМИ о хакерах якобы из КНР, получивших доступ к документам американских чиновников.

«‎Любой ребенок 12 лет, пользующийся скриптами других, мог бы взломать компьютер Йеллен. Я сомневаюсь, что она вообще знает, как перезагружать Wi-Fi роутер», — прокомментировал Маск.

Ранее издание Politico сообщало о том, что китайские хакеры якобы взломали доступ к документам американских чиновников, в том числе и главы минфина США Джанет Йеллен.

Также телеканал CNN сообщал о заявлениях чиновников США о кибератаках китайских хакеров. Якобы они взломали системы комитета по иностранным инвестициям США в декабре и управление минфина по вопросам санкций.

Об атаке хакеров на американский минфин стало известно в конце декабря. В ведомстве рассказали, что злоумышленник удаленно завладел ключом безопасности, открывающим доступ к определенным рабочим системам казначейства и содержащейся в них документации.

Ранее кандидат на пост директора ЦРУ назвал Китай главной угрозой для США.