Офис премьера Израиля подтвердил подписание соглашения с ХАМАС

Офис Нетаньяху подтвердил факт подписания соглашения с ХАМАС о прекращении огня

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил факт подписания соглашения с делегациями палестинской группировки ХАМАС, США и Катара. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление.

Израильское правительство назвало причиной задержки голосования по этому вопросу возникшие в последнюю минуту разногласия с ХАМАС.

«Согласно заявлению, премьер-министр Биньямин Нетаньяху был проинформирован о соглашении и получил указание созвать кабинет министров по вопросам политики и безопасности, а затем провести заседание правительства для утверждения плана», — говорится в сообщении.

Издание отметило, что пленум правительства должен проголосовать по документу 18 января, что отложит освобождение первых трех заложников до понедельника, а не до воскресенья, как изначально планировалось.

Газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Нетаньяху пообещал своим союзникам в коалиции, что война в секторе Газа может возобновиться после завершения первого этапа сделки.

Ранее министр нацбезопасности Израиля пригрозил уйти в отставку в случае утверждения сделки по Газе.