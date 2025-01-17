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Материковый Китай возобновит групповые поездки на Тайвань

Правительство КНР решило спустя 5 лет возобновить групповые поездки на Тайвань
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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Власти КНР приняли решение возобновить в ближайшее время групповые туристические поездки из материковой части страны на Тайвань. Об этом сообщило министерство культуры и туризма Китая в соцсети WeChat.

Отмечается, что подобная мера нацелена на «нормализацию взаимодействия между населением, проживающим по обе стороны Тайваньского пролива». Она принята в интересах китайских соотечественников и с учетом спроса на соответствующие турпоездки. При этом возобновление путешествий на Тайвань пока касается только жителей Шанхая и восточной провинции Фуцзянь.

Групповые туры из материкового Китая на Тайвань были приостановлены в начале 2020 года на фоне пандемии коронавируса.

В 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин называл воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. После этих слов президент Тайваня Цай Инвэнь заявила, что мир с Китаем должен основываться на достоинстве.

Ранее Трампу предложили купить Кубу, Тайвань и КНДР.

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