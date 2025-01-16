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В РФ прокомментировали слова Зеленского о составе участников мирных переговоров

Депутат Журова: Зеленскому на переговорах нужна группа поддержки
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Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский хотел бы пригласить на переговоры с Россией представителей стран Европы выглядит как желание видеть группу поддержки. Ее слова передает «Лента.ру».

Журова задалась вопросом, кто может войти в группу поддержки Зеленского.

«Каждый из президентов — и [президент Франции Эммануэль] Макрон, и [канцлер Германии Олаф] Шольц, и [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган на разных этапах говорили, что они готовы быть третейскими судьями», — пояснила депутат.

До этого председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что территориальный вопрос с Украиной зависит от мирных предложений.

По словам сенатора, необходимо дождаться реальных предложений, а все остальные заявления являются домыслами.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».

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