Сенатор высказался о территориальном вопросе при мирном соглашении с Украиной

Сенатор Карасин: территориальный вопрос с Украиной зависит от мирных предложений

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что территориальный вопрос с Украиной зависит от мирных предложений.

По словам сенатора, необходимо дождаться реальных предложений, а все остальные заявления являются домыслами и попытками сорвать «какие-то аплодисменты слишком голодной до скандальной информации общественности».

«Подождем — увидим. Мы — реалисты, будем исходить из существующих реалий», — отметил Карасин, прокомментировав публикацию Bloomberg о предполагаемой готовности России согласиться на мир с сохранением контроля над 20 процентами территории Украины.

По его словам, необходимо дождаться соответствующих контактов после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

До этого Bloomberg сообщал, что команда избранного президента США Дональда Трампа готовит стратегию разрешения конфликта на Украине через санкции.

Ранее Трамп заявил, что Бог спас его, чтобы он «спас мир и Америку».